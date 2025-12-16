El Cádiz CF envía un mensaje tranquilizador con Kovacevic

Mensaje tranquilizador respecto a Bojan Kovacevic, defensa del Cádiz CF, que se lesionó hace tres jornadas -en Córdoba- con una rodilla derecha que daba mala pinta desde el principio. Han pasado las semanas y las pruebas han sido habituales para ver el estado de esa rodilla, pero siempre con un prisma de pesimismo por lo que suelen dejar estas acciones.

Finalmente este martes ha sido intervenido el central serbio en Vitoria de la lesión sufrida en su rodilla derecha en el partido ante el Córdoba y por la información que traslada el Cádiz CF hay motivos para la esperanza. "El jugador ha sido sometido a una artroscopia por parte del doctor Mikel Sánchez, donde se ha realizado una revisión y limpieza articular, debido a que las pruebas de imagen practicadas semanas atrás no eran del todo concluyentes. De igual forma, se han extraído algunos fragmentos desprendidos de la zona", explica el club cadista, que añade que "el tiempo de recuperación dependerá de la evolución, pero se estima que, afortunadamente, será menor al de una lesión compleja de afectación a los ligamentos y/o meniscos".

Con esta información no se puede esperar que Kovacevic juegue pronto, pero tampoco se presenta un escenario de muchos meses, por lo que cabe esperar que antes de lo previsto en un principio el zaguero vuelva a sus funciones en el centro de la defensa, donde es una pieza clave para para Gaizka Garitano.

El central serbio se ganó la confianza del entrenador del Cádiz CF cuando llegó la pasada campaña para reemplazar a Paco López; más de la mitad de ese curso y lo que se lleva de esta temporada han puesto de manifiesto la confianza que tiene en el joven zaguero, al que espera con los brazos abiertos y con la alegría de que la lesión no sea tan extensa en el tiempo.