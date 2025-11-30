Mazazo para el Cádiz CF: grave lesión de Kovacevic

El Cádiz CF logró una importante victoria en el terreno del Córdoba (1-2) el último domingo del mes de noviembre con la que puso freno a una mala dinámica de resultados. Después de un mes y medio y seis capítulos sin ganar, el triunfo devolvió la tranquilidad que siempre es necesaria en un vestuario.

El conjunto amarillo cumplió el objetivo en el duelo andaliz pero la felicidad no fue completa por que más necesitaba los tres puntos. La mala noticia se produjo en el ecuador de la segunda mitad, cuando Bojan Kovacevic cayó al césped y enseguida hizo un gesto para pedir el cambio.

El bravo central se lesionó solo cuando al hacer un movimiento un giró de rodilla provocó su inmediata caída. Se dio cuenta de que que algo le había pasado y tras ser atendido por el médico del club, fue retirado en camilla.

Cuando un futbolista no puede abandonar el campo por su propio pie, la señal no es nada alentadora. Kovacevic tuvo que ser ayudado y se marchó tumbado.

Los malos presagios los confirmó el entrenador, Gaizka Garitano, minutos después de la finalización del encuentro. El técnico anticipó lo que puede venir. “Parece que tiene una lesión grave de rodilla", explicó el 'míster'.

Mucho más no podía decir sobre el estado del jugador. "Tenemos que esperar a las pruebas, pero no tiene buena pinta". Falta el diagnóstico, pero la sensación es que Kovaceviv surió una lesión de gravedad. Garitano dijo que "es una pena" y no se olvidó del papel relevante que ejerce en el eje de la zaga. "Es un jugador muy importante para nosotros”.