Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Córdoba

Dawda con el balón en el partido Córdoba-Cádiz.

Víctor Aznar (3) El guardameta mantuvo su buena línea y apareció cuando el equipo más le necesitó con varios paradones.

Iza Carcelén (2) Tuvo que emplearse a fondo para contener a Kevin Medina.

Kovacevic (2) Estaba cuajando una notable actuación hasta que se tuvo que ir lesionado mediada la segunda parte.

Iker Recio (2) Se desenvolvió con mucha seguridad en el eje de la zaga y amargó la tarde a los delanteros locales.

Climent (1) Se mostró serio en el costado izquierdo de la defensa.

Moussa Diakité (3) Aplicado al máximo en la destrucción y además un golazo con la zurda.

Ortuño (1) Trabajó a destajo en la medular y se incorporó al ataque como en la acción del primer gol, cuando prolongó de cabeza al segundo palo.

De la Rosa (2) Lo dejó todo para ayudar a tapar su banda y marcó un bonito tanto que abrió el camino de la victoria.

Brian Ocampo (1) Se aplicó en la ayuda defensiva y lo intentó en ataque.

Dawda (1) Sobre el ariete pivotó el juego directo de los amarillos. Peleó los balones aéreos y tuvo una participación activa en el primer gol

Roger Martí (1) No regateó esfuerzo en la lucha con los centrales, aunque sin opciones para el remate.

Jorge Moreno (1) Cumplió la misión en defensa cuando le tocó sustituir a Kovacevic.

Joaquín González (1) Saltó al césped en un momento importante para dar consistencia al centro del campo.

Tabatadze (1) Aire fresco en el tramo definitivo del encuentro. Disciplinado para tapar espacios.

García Pascual (1) No terminó de aprovechar los espacios al contragolpe

Efe Aghama (s.c.) Fue el último en entrar a jugar para poner piernas en la defensa del resultado.