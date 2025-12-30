Vizcaíno usa una palabra para calificar el año del Cádiz CF

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, hizo el martes 30 de diciembre un breve balance del año 2025 que llega. A su juicio, fue un año año positivo del que destacó la estabilidad del proyecto del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla.

El máximo responsable de la entidad cadista manifestó que, aunque el año natural en fútbol no siempre es el mejor indicador (hay dos media temporadas distintas), los resultados de los últimos meses permiten hablar de una trayectoria “estable y ascendente”.

Vizcaíno subrayó que el objetivo principal del club es consolidar un proyecto sólido, sostenible y con bases firmes de futuro.

Cuestionado por nombres propios del mercado invernal que está a punto de comenzar, el presidente se mostró prudente en general también respecto a Antoñito Cordero. Reconoció el interés del club por el jugador jerezano, aunque recordó que a día de hoy pertenece a otra entidad. Recalcó Vizcaíno que las operaciones no pueden darse por cerradas hasta que se concretan al cien por cien.

Antoñito Cordero fichó por el Newcastle el pasado verano tras acabar contrato con el Málaga. No llegó a debutar con el conjunto inglés y salió cedido al Westerlo, en el que tuvo poco protagonismo en la primera parte de la temporada 2025-26. Con su esperada salida del equioo belga, tiene vía libre para salie cedido una vez más hasta el próximo 30 de junio y esta vez parece que su destino es el Cádiz CF si se cierra toda la operación.

Sobre el mercado de invierno, el presidente del Cádiz CF explicó que aún es pronto para definir una estrategia concreta, ya que el mes de enero está a punto de comenzar y cualquier movimiento dependerá tanto de posibles salidas como de la evolución del propio mercado.