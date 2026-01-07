Al Cádiz CF juvenil le toca el 'gordo' en la Copa del Rey

El sorteo de la Copa del Rey de juveniles, que se ha llevado a cabo en la tarde de este miércoles, ha deparado que al Cádiz CF le toque en suerte uno de los adversarios más temible. El Real Madrid será el enemigo del conjunto amarillo en los dieciseisavos de final del torneo, que se disputará a partido único en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas. Julián López de Lerma es el técnico de los madridistas.

El choque está previsto para el 17-18 de enero en la capital de España, por lo que la dificultad para el Cádiz CF serán aún mayor. El equipo gaditano está entrenado por Pedro Mateos y accede al torneo del ko al ser, según la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), uno de los cuatro mejores quintos de los siete grupos de División de Honor juvenil. Todo ello con cierta polémica porque el equipo amarillo tenía un partido aplazado por el temporal y la RFEF le otorgó la quinta posición por mejor coeficiente que el Málaga, que aspiraba a ese puesto.

No será la primera vez que el Cádiz CF se cruce con el Real Madrid en la Copa del Rey, pues ya sucedió en la temporada 2001-02, con Jose González como entrenador de los amarillos. En el encuentro de ida, en el campo principal del viejo El Rosal, victoria cadista por 2-1, aunque en Madrid el conjunto blanco se impuso 2-0 y truncó el sueño copero de una de las mejores generaciones de canteranos.

En el curso 2021-22 de nuevo metió la cabeza en el torneo del ko, estando al frente del proyecto el técnico Francisco Arias 'Sanchís'. Y hace dos campañas fue Juanma Cruz el que llevó a los cadistas hasta los octavos de final, tras dejar fuera en la primera ronda al Antiguoko vasco y caer contra el Oviedo.