Polémica clasificación del Cádiz CF juvenil para la Copa del Rey

La polémica ya está servida en la presente edición del Copa del Rey de categoría juvenil, puesto que la Real Federación Española de Fútbol ha tomado una decisión que no gusta a todas las partes al dar por clasificado al Cádiz CF, sin haber disputado su partido pendiente ante el San Félix en tierras malagueñas debido a que el sorteo está muy cerca y los gaditanos presentan un mejor coeficiente de puntos por partido que el Málaga CF, que es el otro candidato a la plaza en el torneo del KO.

Según informa Málaga Hoy, el club blanquiazul presentará una alegación, dado que se siente bastante perjudicado por una decisión que deja a un claro beneficiado, que no ha tenido que jugar su último partido para conseguir una plaza para la que todavía no tiene los puntos suficientes y depende del resultado del encuentro aplazado para poder conseguir deportivamente la clasificación, siendo algo presuntuoso dar por hecho su victoria ante un rival sin jugar los 90 minutos.

El sorteo que se realiza el mismo 7 de enero fue el detonante de esta decisión polémica, dado que empujó a la RFEF a tener que decidir quién se llevaría la plaza antes de que se disputase el compromiso liguero entre el Cádiz CF y el San Félix, que ha demostrado reiteradamente en los últimos años ser un gran club formativo que podría haber sorprendido a los amarillos en su jornada de la División de Honor.

De esta manera, el Málaga CF defenderá sus intereses ante el ente federativo, puesto que es cierto que ha aplicado el mismo criterio que para definir a los mejores quintos clasificados, pero se podría haber resuelto de otra manera, ya que no es un partido que no se podrá disputar nunca, como en la época del Covid-19, sino que es un duelo que se jugará más adelante, pero que se acabará disputando.

Para el Cádiz CF será una nueva presencia en el torneo del ko, donde se ha convertido en un habitual los últimos años. Hace dos campañas logró este mismo billete y superó la ronda de dieciseisavos de final ante el Antiguoko vasco, si bien en octavos de final cayó a manos del Oviedo.