Hay destino para Pelayo, central del Cádiz CF

La puerta del mercado de invierno sigue abierta en el Cádiz CF, que ya ha realizado tres movimientos y le restan algunos más hasta que se acabe la segunda ventana de incorporaciones. Algo menos de dos semanas para que se ajusten las piezas de la plantilla y del control financiero. Han llegado dos futbolistas, Dómina y Cordero, y ha salido uno, Efe Aghama; la próxima operación puede llevar de la mano alta y baja.

El centro de la defensa es una necesidad máxima en el Cádiz CF, que desde la lesión de Bojan Kovacevic se ha quedado muy justo en la demarcación a pesar del alta médica reciente de Fali, que por el momento no tiene el visto bueno del entrenador. Con Iker Recio y Jorge Moreno asumiendo el reto de la titularidad, Pelayo Fernández es el único zaguero que durante bastantes semanas está aguardando cualquier necesidad o incidencia en los centrales.

La cuestión es que el futbolista cedido por el Rayo Vallecano no cuenta con toda la confianza del entrenador, tal y como demuestran los datos. Suma 501 minutos entre Liga y Copa del Rey, tras jugar en siete partidos (cinco como titular). El gran lastre es que con un centro de la zaga cogido con alfileres, el asturiano acumula seis encuentros sin disputar un solo minuto.

Diario de Cádiz ya informaba hace pocos días que Pelayo estaba en la rampa de salida del Cádiz CF en este mes de enero. Pues bien, el Andorra y la Cultural Leonesa se han puesto en contacto con el club madrileño para saber realmente cuál es la situación del futbolista hasta final de mes.

Andorranos y leoneses buscan un central para la segunda mitad de la competición y ven una posibilidad buena en el todavía zaguero cadista. La cuestión es que toca esperar a que el equipo de Gaizka Garitano se haga con un futbolista para ese puesto y, a partir de entonces, se lleve a cabo el adiós de Pelayo.