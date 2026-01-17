Pelayo Fernández, en la rampa de salida del Cádiz CF

El Cádiz CF realiza retoques durante el mercado invernal de la temporada 2025-26. Ha empezado por el ataque con el aterrizaje del delantero Jerónimo Dómina y el extremo Antoñito Cordero, y ahora da absoluta prioridad a la llegada de un defensa central.

La incorporación de un efectivo para el eje de la zaga elevaría a seis el número de inqulinos en una posición afectada por los problemas físicos. Bojan Kovacevic fue intervenido en una rodilla el pasado mes de diciembre aunque podría volver a jugar esta misma campaña (marzo o abril) si se cumplen los plazos de recuperación. En el caso de Fali, fue operado en septiembre, recayó en noviembre nada más volver a los entrenamientos y desde hace un par de semanas se ejercita con el grupo, de manera que su estreno este curso está cada vez más cerca. Jorge Moreno e Iker Recio ejercen a día de hoy el papel de titulares y Pelayo Fernández cumple un rol secundario.

El fichaje de un central iría aparejado a la salida de otro y el que tiene más papeletas para marcharse es Pelayo Fernández si se tiene en cuenta su escaso protagonismo durante el primer periodo. De los disponibles, es el que menos participa. Suma tres partidos de Liga y dos de la Copa del Rey y en el torneo de la regularidad no juega desde haca dos meses.

El joven zaguero (22 años) llegó al Cádiz CF cedido por el Rayo Vallecano el último día del mercado de verano después de haber jugado un encuentro con los madrileños al inicio de la presente temporada. Cuando se formaliza un préstamo, se hace con la intención de que el futbolista acumule minutos y experiencia y no está siendo el caso del central, relegado al banquillo. Llegó a ser la primera opción para Gaizka Garitano cuando no estaban Kovacevic o Iker Recio, pero el entrenador se acabó inclinando por Jorge Moreno sobre todo tras la lesión del serbio.

La entidad cadista está por la labor de propiciar la salida del jugador, que también ve con buenos ojos un cambio de destino si recibe una oferta que le resulte interesante para buscar minutos en la segunda parte del campeonato, según informa Pablo Villa de Radio Marca. En caso se concretarse, sería su tercer equipo en una misma temporada como en el caso de Efe Aghama. El extremo empezó jugó tres partidos con el Ceuta, lo fichó el Cádiz CF en verano, participó en 13 encuentros con los amarillos y acaba de debutar en el Huesca tras salir cedido hasta que finalice la Liga.