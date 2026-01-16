Las bajas del Cádiz CF para el partido contra el Albacete y la fecha del regreso de Suso

El Cádiz CF encara la recta final de la preparación del encuentro contra el Albacete que se disputa el domingo 18 de enero (desde las 18:30 horas) en el estadio Carlos Belmonte en el arranque de la segunda vuelta. El conjunto amarillo realizó el viernes el penúltimo entrenamiento de la semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en el término municipal de Puerto Real, y el sábado tiene previsto hacer una sesión más antes de emprender viaje a territorio castellano-manchego.

Para no perder costumbre, el equipo de Gaizka Garitano afronta el partido de la 22ª jornada de LaLiga Hypermotion con varias bajas. La novedad esta semana es la ausencia del pivote defensivo Moussa Diakité obligado a cumplir la sanción que le impuso el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por acumulación de cinco amonestaciones.

Las otras bajas son por problemas físicos. La de Bojan Kovacevic es de larga duración tras ser intervenido de una rodilla a mediados del pasado mes de diciembre. La previsión más optimista es que el central serbio vuelva a la actividad a partir de marzo.

Alfred Caicedo siguen sin estar disponible y aún le quedan días por delante para poder unirse al grupo. En el caso de Suso, aún no se ha recuperado de la lesión de sóleo y se ha perdido los últimos seis compromisos ligueros. Garitano dijo el viernes que el futbolista gaditano evoluciona de manera favorable pero aún le quedan algunas semanas para poder estar bien del todo.

Según esa previsión, Suso en principio no podrá estar operativo hasta el próximo mes de febrero. Una vez que se encuentre en óptimas condiciones de jugar, todo apunta a que irá entrando poco a poco. para no correr riesgos.

Por otro lado, Fali sigue sumando entrenamientos y cada vez esta más cerca su primera aparición en una convocatoria en la presente temporada 2025-26. Será después de la sesión de la sábado en El Rosal cuando se sepa si el central valenciano tiene un hueco en la expedición cadista que se desplaza a Albacete en busca de tres puntos de oro para seguir metido en la puja por una plaza de ascenso.