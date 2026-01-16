Trasvase del Cádiz CF al Sanluqueño: cuatro jugadores se van de un equipo a otro

El Cádiz CF informó el viernes 16 de enero de que cuatro futbolistas que forman parte del Mirandilla jugarán la segunda parte de la temporada 2025-26 en el Atlético Sanluqueño, equipo que actualmente milita en el grupo 2 de Primera Federación, la tercera categoría del balompié español. Se trata de los defensas centrales Noah y Samu Almagro, el centrocampista Raúl López y el extremo Ismael Álvarez. Todos salen en calidad de cedidos, es decir, con billete de vuelta.

Estos cuatro jugadores pasan del filial cadista en Tercera Federación a un equipo que está dos divisiones por encima. El Sanluqueño ocupa plaza de descenso y tiene complicado salvarse porque se halla a ocho puntos de la permanencia a falta del desarrollo de la segunda vuelta. El club de El Palmar está realizando numerosos movimientos y ha abierto la puerta de salida a toda la plantilla a mitad de curso.

Es habitual en los últimos tiempos la estrecha colaboración entre ambos clubes. Se da la circunstancia de que el director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, es uno de los propietarios del Sanluqueño. Antes de esas cesiones, la anterior operación se concretó el día anterior con el fichaje del atacante Usher Lobede para su posterior cesión al cuadro verdiblanco.

Desde la entidad cadista explicaron el motivo de la cesión de los cuatro canteranos: "La evolución de estos jugadores en la cantera cadista hacía necesario un salto competitivo en su trayectoria, buscando como objetivo que estén más cerca de convertirse en futbolistas profesionales".

Desde la entidad cadista aseguraron que "sigue realizando una clara apuesta del club por el crecimiento deportivo del valor existente en las secciones inferiores, adelantando los tramos de madurez futbolística, buscando nuevos retos y experiencias en categorías superiores más cercanas del primer equipo".