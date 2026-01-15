El Cádiz CF cierra el fichaje de un delantero que apunta a otro equipo

El Club Deportivo Ebro anunció el jueves 15 de enero que ha alcanzado un acuerdo con el Cádiz CF para el traspaso de Usher Lobede al conjunto amarillo. Se trata de un delantero de 21 años que pasa a formar parte de la entidad cadista.

Lobede se formó en la cantera del Real Zaragoza y recorría su primera temporada en el CD Ebro (Segunda Federación), con el que acumuló 19 partidos oficiales (11 como titular) en los que marcó tres goles y sumó casi 1.100 minutos sobre el césped.

El atacante firma por el Cádiz CF pero su destino no es el equipo amarillo. Según Ángel García, Usher Lodebe jugará cedido en el Atlético Sanluqueño para reforzar la parcela ofensiva durante la segunda parte de la campaña 2025-26. El conjunto verdiblanco, que milita en el grupo 2 de Primera Federación, se halla en un proceso de cambios a mitad de curso debido a su pésima trayectoria, ubicado en zona de descenso a ocho puntos de una permanencia que parece muy complicada salvo que reaccione con una excelente racha de resultados.

El Atlético Sanluqueño es propiedad de Coke Andújar y Juan Cala, este último director deportivo del Cádiz CF.