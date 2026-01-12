Vizcaíno: "Tenemos que rematar la plantilla"

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, pasó por el programa de Canal Sur Televisión 'Gol a Gol', donde coincidió con el ex cadista Jose González y trató diversos asuntos de la actualidad del equipo amarillo y del fútbol de Segunda División, siendo la actual ventana de incorporaciones uno de los temas más interesante.

La llegada de los dos primeros refuerzos invernales, Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina. Del primero de ellos, apuntó que "quería jugar en el Cádiz". "Contaba con ofertas muy superiores, pero quería jugar en el Cádiz. Su padre también ha sido importante, pero además él no ha mirado lo económico y sí su proyección personal y su carrera profesional. Quería jugar cerca de casa y, además, ha demostrado una madurez impropia de un niño de 19 años de edad".

Cordero y Dómina no serán los únicos en llegar, tal y como dijo el máximo dirigente del Cádiz CF. "Tenemos que rematar la plantilla y en ese trabajo estamos. Me callo las operaciones para que no se trunquen. Todas las operaciones tienen su razón", advertía.

Control financiero

Otra cuestión muy presente en este mercado es el control económico que ejerce LaLiga sobre los clubes. "Estoy absolutamente de acuerdo con el 'fair play' financiero. Más nos tiene que apretar LaLiga", lanzaba de manera contundente antes de añadir que "los dirigentes teneños que ceñirnos a unos presupuestos, jugar todos con las mismas cartas y no hacer trampas como hacen algunos". "Y lo digo como presidente de un equipo que también tiene que apretarse el cinturón después de haber descendido, y con una estructura que debe amoldar a la categoría. Lo pasamos mal como casi todos. Pedimos y aplaudimos a LaLiga por el control, que desde mi punto de vista hay que endurecerlo aún más".

El refuerzo estrella del actual proyecto es Suso, a quien Vizcaíno dedicaba unas palabras. "Tiene una lesión en el sóleo. Son lesiones complicadas y puñeteras, aunque le queda poco para volver. Él hace sesiones en día de descanso, él entrena en la ciudad deportiva. Para nosotros es clave y sobre todo en los partidos que vienen. Su liderazgo dentro y fuera del césped es clave para nosotros", reiteraba el presidente del Cádiz CF antes de agregar que "ni Suso ni Ontiveros están aportando lo que seguro que aportarán el resto de la temporada". "Por eso tiene muchísimo más mérito lo que están haciendo el resto de la plantilla y Garitano".