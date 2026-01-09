El Cádiz CF se fija en el central Floris Smand

Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero han sido las primeras incorporaciones del Cádiz CF en el nercado de invierno después de que el club se haya empleado con rapidez para refozar el ataque. El aterrizaje del delantero y el extremo conlleva de momento la marcha de Efe Aghama, cedido al Huesca por lo que resta de temporada. Se supone que habrá alguna salida más. El club se sigue moviendo y el capítulo de entradas continúa abierto en este cas para apuntalar la zaga.

La prioridad de la entidad cadista pasa por la contratación de un central y el principal candidato en este momento es Oier Luengo, con escaso protagonismo en el Real Oviedo. No es la única opción porque no es fácil cerrar operaciones a mitad de curso.

Hay más nombres encima de la mesa que incluso van más a allá de la presente campaña. Ángel García informa de que el Cádiz CF está interesado en Floris Smand, central que, a punto de cumplir 23 años (el 20 de enero), recorre su primera temporada en el fútbol español, en concreto en el Eldense en Primera Federación.

Smand es titular indiscutible en el equipo alicantino que entrena el ex técnico cadista Claudio Barragán. Ha formado parte del once inicial en las 18 jornadas de Liga y en un partido de la Copa del Rey. En total, 1.680 minutos en la primera mitad del presente ejercicio 2025-26. La dirección deportiva del equipo amarillo se ha fijado en él y podría ficharlo ahora enero para cederlo hasta final de temporada. Para ello tendría que negociar con el Eldense porque el jugador tiene contrato con su actual equipo hasta el 30 de junio de 2027.

El central nació en Untrecht (Países Bajos) y se formó en el Flevo Boys y el Cambuur. En este último equipo debutó en la máxima categoría holandesa. Llegó libre al Eldense el pasado verano y está sobresaliendo en el eje de la defensa.