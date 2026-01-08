El técnico del Cádiz CF da una cifra de puntos, ve margen de mejora y avisa del peligro del rival

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, está contento con la marcha de su equipo pero, como es lógico, quiere más. La ambición por ganar se multiplica si además toca ejercer el papel de local como en el encuentro ante el Sporting de Gijón que se disputa en el estadio Nuevo Miirandilla el viernes 9 de enero (a partir de las 20:30 horas).

El partido irrumpe con la particularidad de ser el último de la primera vuelta, una ocasión perfecta para hacer cuentas y posicionarse de cara al segundo y definitivo tramo del curso. Al técnico le encantaría llegar al ecuador de la temporada 2025-25 con el mayor número posible de puntos.

Aunque la marcha del Cádiz CF es buena en las últimas fechas, Garitano no se conforma y considera que hay margen para progresar. "Seguimos en dinámica positiva pero tenemos que continuar mejorando en muchas cosas", señaló durante la rueda de prensa previa al choque contra el cuadro asturiano.

Un envite complicado pero con opciones de abrazar el triunfo si el equipo hace bien los deberes. El preparador cadista afirmó que "sabemos que todos los partidos son difíciles y el que tenemos anora también lo será". Eso sí, valoró el hecho de ser anfitrión con el importante rol que tiene la afición. "Volvemos a casa y hay que intentar sacar el último partido de la primera vuelta". El objetivo no puede ser otro que "acabar con 34 puntos".

Sobre el empate (2-2) que el Cádiz CF arañó en el envite ante el Deportivo de La Coruña dirimido en el estadio Abanca-Riazor el pasado domingo 4, Garitano quiere que además del punto obtenido sea útil para algo más: "Nos tiene que servir para tener tranquilidad y no ponernos nerviosos". Los amarillos fueron dos veces por debajo en el marcador pero supueron reaccionaron con un par de tantos (Jorge Moreno y Iuri Tabatadze) frente a uno de los rivales más fuerte del torneo.

La media de edad de un joven equipo amarilla también fue planteada en la comparecencia del entrenador antes del nuevo compromiso liguero: "En algunos detalles se ve la juventud pero lo que nos falta por un lado nos lo dan por otro. Estamos en un proceso de cambio en el que hay que ser pacientes. La línea de trabajo es clara y estamos muy contentos".

Sobre el Sporting, el técnico destacó la similitud con los amarillos (están separados por un solo punto): "En algunas cosas se puede decir que son parecidos a nosotros. Tienen una buena organizacion y tácticamente están muy trabajados con velocidad arriba a los espacios. Los dos últimos partidos fuera de casa los ha ganado 0-1. Cuesta hacerles goles". Garitano demostró tener bien estudiado al adversario.