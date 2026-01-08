Novedades en la convocatoria del Cádiz CF ante el Sporting y Garitano explica por qué no está jugando Ontiveros

El Cádiz CF se adentra en una semana atípica porque no es habitual jugar en viernes. Esta vez le ha tocado el 9 de enero (desde las 20:30 horas) contra el Sporting de Gijón en el estadio Nuevo Mirandilla en la que supone la última cita de la primera vuelta del campeonato.

Gaizka Garitano apura hasta el último momento y ha programado un entrenamiento el viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) a partir de las 10:15, diez horas antes de la disputa del partido correspondiente a la 21ª jornada de LaLiga Hypermotion. Será después de esa sesión en el cuartel general de los amarillos cuando el 'mister' defina una convocatoria en la que se prevé que haya novedades.

El técnico recordó el jueves, en la rueda de prensa a modo de previa del encuentro, que Iza Carcelén está disponible una vez cumplida la pertinente sanción federativa por acumulación de cinco amonestaciones. Anunció que el centrocampista Joaquín González "está recuperado", por lo que cuenta con opciones de figurar en la lista para afrontar el duelo contra el cuadro asturiano.

El técnico se refirió también al defensa central Fali, que sigue sumando sesiones con el grupo y no está descartado. El valenciano aún no ha jugado esta temporada y podría entrar por primera vez en la nómina de los elegidos. En ese caso, empezaría el partido como suplente después de una prolongada inactividad competitiva.

Hay tres futbolistas que siguen sin estar en condiciones de participar: el lateral derecho Alfred Caicedo, el defensa central Bojan Kovacevic y el atacante Suso.

Javier Ontiveros ha entrado en la dinámica del equipo en las últimas semanas aunque no llega a jugar pese a suele ocupar plaza en el banquillo. Garitano explicó por qué el marbellí no termina de saltar al césped: "Hay jugadores que tienen el alta médica pero no deportiva. Los futbolistas tienen que estar físicamente al cien por cien para que puedan jugar". El entrenador fue muy claro a la hora de hablar de la situación actual del atacante.