La principal duda del Cádiz CF en el último partido de la primera vuelta

El Cádiz CF se prepara a fondo para enfrentarse al Sporting de Gijón en el último compromiso de la primera vuelta de la LaLiga Hypermotion (21ª jornada) que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla el viernes 9 de enero (a partir de las 20:30 horas). El conjunto amarillo pretende dar un paso más en su vuelta a casa después del meritorio empate (2-2) que obtuvo la noche del pasado domingo 4 en Abanca-Riazor.

El entrenador, Gaizka Garitano, tiene que definir el once por el que apuesta de inicio para tratar de doblegar a la escuadra asturiana, rival directo en la pelea por una plaza en la zona noble de la clasificación. Se esperan pocos movimientos, aunque no se puede descartar que haya más de uno. Todo apunta al regreso de Iza Carcelén al lateral derecho tras cumplir la sanción impuesta por el Comité de Disciplina de la Real Federación Españolde de Fútbol por acumulación de cinco amonestaciones.

La principal duda puede estar en el extremo izquierdo, una posición para la que hay varios candidatos a pesar de la cesión de Efe Aghama al Huesca para lo que resta de temporada. Brian Ocampo ejerce de titular en los últimos tiempos, Javier Ontiveros no termina de tener continuidad arrastrado por problemas físicos y Antoñito Cordero entra en escena tras su incorporación a mitad de campaña prestado por el Newcastle (Inglaterra).

Cuando Garitano movió el banquillo en el reciente encuentro contra el Deportivo, su primera decisión fue quitar a Brian Ocampo y entre Ontiveros y Antoñito se inclinó por el segundo. El debutante ofreció buenas sensaciones durante la más de media hora que estuvo sobre el césped.

El bajo rendimiento del uruguayo en Riazor y las prestaciones positivas del nuevo futbolista del Cádiz CF podrían llevar al técnico a propiciar la primera titularidad de Antoñito en el cuadro gaditano en el choque contra el Sporting siempre que no se hayan producido contratiempos en forma de lesiones. Garitano deshoja la margarira durante la semana y decidirá en función de lo que considere más beneficioso para el equipo.