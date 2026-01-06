El extremo Efe Aghama será la primera baja en el mercado invernal del Cádiz CF

El mercado invernal está en marcha y el Cádiz CF ha procedido a la llegada de dos futbolistas, Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero. Pero toca abrir la puerta para equilibrar el equipo y el límite salarial, por lo que el primero en salir será un fichaje del pasado verano.

El futuro de Efe Aghama (21 años) está lejos del Nuevo Mirandilla hasta el próximo 30 de junio, ya que todo está en marcha para que el atacante juegue en calidad de cedido en el Huesca, rival del Cádiz CF en Segunda.

El extremo nigeriano fue una apuesta del club amarillo en el tramo final del mercado veraniego, al adquirir su fichaje al Ceuta, pero el protagonismo en el césped hasta el momento ha sido escaso. Con su salida, busca minutos en la escuadra aragonesa, ya que en el Cádiz CF ha acumulado 528 entre la Liga (con un gol a la Cultural Leonesa) y la Copa del Rey.

La llegada de Cordero, que ya debutó este pasado domingo en La Coruña, aumenta la competencia en el ataque, por lo que el club y Gaizka Garitano han acordado que sea Efe Aghama el que deje sitio libre en el plantel y pueda gozar de más oportunidades lejos del Nuevo Mirandilla.