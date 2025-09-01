El Cádiz CF confirma el fichaje de Efe Ugiagbe: contrato de larga duración

El Cádiz Club de Fútbol anunció a las 12 del mediodía del lunes 1 de septiembre que ha llegado a un acuerdo con la AD Ceuta FC para el fichaje de Efe Ugiagbe Aghama, que firma cinco temporadas por el conjunto amarillo (hasta el 30 de junio de 2030). El club del Nuevo Mirandilla paga por la contratación del jugador aunque han trascendido las cifras de la operación de manera oficial. Diversas información indican que la inversión es de un millón de euros y que se anticipó al Villarreal, que también estaba interesado.

Nacido en Nigeria (11/06/2004) juega como extremo. Fue fichado por el conjunto caballa el pasado mes de julio para su filial, aunque sobresalió durante la pretemporada, subió al primer equipo y participó con él en las tres primeras jornadas de Liga en Segunda División. Fue titular en la reciente visita del cuadro blanco al Racing de Santander.

Desde la entidad cadista señalan que el nuevo jugador ya viaja hacia la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) para ponerse a las órdenes de Gaizka Garitano.

La trayectoria del joven futbolista de 21 años es meteórica. La pasada campaña 2024-25 jugó once encuentros con el Lleida en Segunda Federación. En poco meses dio un salto de dos categorías y tras destacar en el recién ascendido Ceuta, el Cádiz CF se lanzó a por su fichaje. Su mayor cualidad es el regate unido a la velocidad y a su descaro a la hora de encarar al adversaro en el uno contra uno. Es frecuente que sea frenado a base de faltas. Su capacidad para desequilibrar por las bandas llamó la atención en la entidad cadista.

En el Cádiz CF ven a Efe Ugiagbe Aghama como una apuesta de presente y sobre todo de futuro por su juventud y su enorme margen de progresión tras su reciente inicio en el fútbol profesional. Ya trabaja en el equipo amarillo con el reto de ganarse un puesto en la convocatoria para el partido contra el Real Sociedad B que se disputa en Guipúzcoa el próximo domingo 7 de septiembre. La cita de la cuarta jornada podría ser la de su debut como cadista si el entrenador lo considera oportuno. Ya conoce la categoría de plata con su aportación en el Ceuta y ahora trata de ayudar a los amarillos a mantener su buena dinámica en este arranque de curso.