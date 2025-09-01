Nuevo giro en la situación de Obeng, que puede salir del Cádiz CF

El Cádiz CF llega al último día del mercado de verano con la misión de terminar de definir la plantilla que competirá al menos hasta la apertura de la ventana invernal. El plazo acaba a las 12 de la noche del lunes 1 de septiembre hasta entonces puede haber novedades.

En las últimas horas emerge con fuerza el nombre de Efe Ugiagbe para apuntalar las bandas tras destacar en el Ceuta en el arranque de la temporada 2025-26. El fichaje del extremo del Ceuta, si se materializa, puede originar un nuevo cambio de planes en relación al futuro de Issac Obeng.

El extremo fue una de las primeras incorporaciones del Cádiz CF este verano y su situación ha ido cambiando a lo largo de la pretemporada. Después de entrenar a las órdenes de Gaizka Garitano, la idea era que saliese cedido en busca de minutos en otro equipo, quizás de Primera Federación. Pero el director deportivo, Juan Cala, anunció el pasado jueves 28 de agosto que Obeng iba a quedarse tras haberse ganado un puesto en la plantilla.

La situación del futbolista ghanés puede dar un vuelco definitivo el último día. En Solofichajes cuentan que el aterrizaje de Efe Ugiagbe causaría un exceso de efectivos en las bandas que conllevaría la cesión de Obeng un día después de haber participado en los minutos finales del encuentro ante el Albacete.