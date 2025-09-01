Último día del mercado de fichajes: el Cádiz CF, cerca de cerrar al extremo Efe Ugiagbe

El Cádiz CF llega al último día del mercado de verano después de un fin de semana marcado por el despido de jugadores que formaban parte de la lista de descartes. El club rescindió el contrato a Gonzalo Escalante, Rubén Sobrino y Rubén Alcaraz y tiene hasta las 12 de la noche del lunes 1 de septiembre para completar la plantilla.

Es posible que haya alguna salida más que en principio no esaba contemplada como anunció días atrás el director deportivo, Juan Cala. El club busca un defensa central y un delantero para cerrar el plantel, aunque el futbolista que más suena en este momento es un extremo.

Se trata de Efe Ugiagbe (Nigeria, 21 años) jugador diestro del Ceuta que suele moverse por la banda izquierda por el que el Cádiz CF pagará un millón de euros al Ceuta, según desvela Ángel García.

El Ceuta lo incorporó con la idea de integrarlo en su filial el pasado mes de julio procedente del Lleida (Segunda Federación), pero se hizo con un sitio en el primer equipo durante la pretemporada y ha participado en los tres partidos de Liga en la categoría de plata (uno como titular), en la que suma 160 minutos. Es un jugador aún por hacer porque acumula sólo 11 encuentros en la cuarta división con el cuadro catalán y los tres con el Ceuta en una irrupción inesperada.

Según la misma información, la entidad cadista se adelanta al Villarreal, que quería ficharlo para una posterior cesión. Su velocidad, capacidad de desborde y desparpajo para encarar en el uno contra uno destacaron en el arranque de la temporada 2025-26 y todo apunta a que su etapa en el Ceita llega a su fin si se confrma su salida al conjunto gaditano.

Al Cádiz CF le seguiría faltando un central y un delantero salvo un giro en las prioridades, que el el club cuente con Ugiagbe como ariete, reubique a otro jugador en esa posición u otra circunstancia.