Oficial: el Cádiz CF despide a Escalante

El Cádiz Club de Fútbol llega a la recta final del mercado de verano con la obligación de tomar decisiones de manera inmediata. La operación salida sufre un atasco que afecta sobre todo a tres jugadores que aterrizaron cuando el cuadro gaditano militaba en Primera División: Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino.

El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla dio un paso al informar en la tarde de sábado 30 de agosto de que comunica la rescisión de Gonzalo Escalante (32 años), al que le restaba una campaña de vínculo contractual (hasta el 30 de junio de 2026).

Según explicó el director deportivo, Juan Cala, el pasado jueves, todos los futbolistas que estaban en el Cádiz CF la pasada temporada sabían cuáles eran los planes del club con ellos de cara al nuevo curso 2025-26. Escalante era uno de los que no contaba como quedó de manifiesto con los numerosos medios que se incorporaron durante el verano (Sergio Ortuño, Joaquín González, David García y Yussi Diarra).

Aunque Escalante aparecía inscrito en LaLiga con el número 17 (el que ya tenía el pasado curso), no estaba entrando en las convocatorias una vez iniciado el campeonato. Su salida era cuestión de tiempo y al final se produce con una medida drástica adoptada por el club.

El centrocampista argentino llegó al conjunto amarillo en el mercado de invierno de la temporada 2022-23. Desde entonces, ha participado en 65 partidos oficiales y anotado media docena de goles. Su mejor etapa como cadista fue al principio en aquella segunda parte de la campaña 2022-23, cedido por la Lazio, cuando ejerció un papel relevante en la permanencia en la máxima categoría.

Tras el descenso a Segunda, el protagonismo del medio decayó. La pasada campaña, ya en la categoría de plata, disputó 25 encuentros pero sólo diez como titular (estuvo poco más de mil minutos sobre el césped).

La entidad cadista, tras anunciar el despido del futbolista, "le agradece su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en su futuro profesional", señalaron desde la web del club. Una vez que se encuenttra libre, Escalante está en disposición de firmar por otro equipo.