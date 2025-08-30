Los dilemas de Garitano para el partido entre el Cádiz CF y el Albacete

El Cádiz CF afronta en el estadio Nuevo Mirandilla el partido contra el Albacete correspondente a la tercera de la jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 31 de agosto. La plantilla aún no está completa del todo (se esperan movimientos antes de que el mercado cierre la noche del 1 de septiembre) aunque Gaizka Garitano dispone de margen de maniobra para confeccionar el once inicial.

El entrenador del conjunto amarillo debe decidir el sistema por el que apuesta a y partir de ahí perfilar la alineación del el choque frente a la escuadra castellano-manchega. En la reciente cita en el campo del Leganés (la primera visita del cuadro gaditano en la temporada 2025-26), salió con un 4-4-2 pero el equipo amarillo se marchó al descanso por debajo en el marcador (1-0) y sin haber tirado a puerta. Después de una mala primera mitad, modificó el dibujó y se decantó por un 5-3-2. El Cádiz CF acabó logrando un empate (1-1) y se quedó muy cerca de la victoria en Butarque.

El preparador cadista esconde sus cartas y además está a la espera de conocer con exactitud el estado físico de sus jugadores para saber quiénes están en condiciones de competir al cien por cien. Javier Ontiveros arrastra problemas físicos y es duda hasta el último día. El marbellí fue suplente en el partido ante el Leganés y cuando saltó al césped con media hora por delante lució un vendaje entre su muslo y rodilla derecha.

No parece fácil que el talentoso futbolista malagueño pueda tener sitio en el once en un duelo que exige el máximo esfuerzo. Ni siquiera está asegurada su presencia en la convocatoria. Todo queda a expensas de su estado. Si no está a tope, podría repetirse la secuencia del pasado fin de semana en Leganés, cuando comenzó en el banquillo y entró a jugar en la fase decisiva del encuentro.