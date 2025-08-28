Una salida más de la prevista en el Cádiz CF, negociaciones para fichar central y delantero y situación de Joaquín González

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, explicó el jueves 28 de agosto cómo afronta el club la recta final del mercado de verano. El plazo de inscripciones finaliza la noche 1 de septiembre y has entonces hay tiempo para cerrar operaciones tanto de entradas como de salidas.

Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino son descartes que no terminan de desvinculrse del Cádiz CF. "Estamos en negociaciones desde el 30 de mayo, desde que se comunicó la situación de cada uno. Seguimos buscando un acuerdo, cada parte defiende lo suyo pero encontraremos una solución·, señaló Cala.

El responsable deportivo de la entidad cadista contó que la idea es contar con un plantel formado por 25 jugadores con el plan de dos por puestos salvo en los casos de los centrales y los medios, que serían cinco en cada zona, y el puesto de delantero centro, con tres inquilinos.

La idea puede cambiar ligeramente. De hecho, indicó que, tras una reunión con el cuerpo técnico, "consideramos que era mejor tener siete mediapuntas y no cinco mediocentros por la polivalencia de Yussi". Así, "habrá más salidas de las previstas", anunció Cala.

El propio directoe deportivo contó que busca el club para rematar la plantilla: "un central y un delantero". Contó que "hay negociaciones abiertas en esos perfiles. Hay que hacer lista de prioridades, no siempre viene la prioridad y aparecen opciones en la última semana. Conseguiremos reforzarnos para estar contentos con la foto final".

Preguntado por Vladyslav Kopotun, ariete del Alcorcón, expuso que "pertenece a otro club al que presentamos unas condiciones, nos remiten a la claúsula y ahora mismo no es una opción".

El futbolista que no se mueve es Joaquín González, de quien aseguró que no existe ningunda duda. Todos fichajes están consensuados con el cuerpo técnico, no imponemos nada". Explicó la situación del medio: "Llega con molestias pubis que se agravan y no se termina de encontrar. Entrenaba a medio gas porque esa molestia te impide hacer movimientos hasta en la vida cotidiana. Después tuvo esguince leve tobillo. Desde hace una semana trabaja bien, está alcanzando nivel físico. No ha jugado casi nada en pretemporada. La gente no lo ve en el campo pero nunca ha sido duda, hicimos una apuesta importante por él".