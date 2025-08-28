Obeng se queda en el Cádiz CF y un jugador del primer equipo se va cedido

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, explicó el jueves 28 de agosto cuál es la situación a falta de cinco días para el cierre del mercado de verano, con varios asuntos encima de la mesa entre entradas y salidas.

Por un lado, Cala expuso el giro radical que ha dado la situación de Isaac Obeng. Tras una reunión que mantuvo el miércoles con el cuerpo técnico que lidera Gaizka Garitano, contó que el extremo tiene todas las papeletas para quedarse en la plantilla del Cádiz CF.

"Dije que Obeng iba a salir cuando viniese un extremo", recordó Cala antes de comentar el cambio que ha dado la situación del futbolista. De una reciente recunión con el entrenador los participantes extrajeron una conclusión: "Consideramos que Obeng está dando paso y se puede quedar en plantilla, lo ve mejorar cada día".

Así, subrayó que "ha cambiado su situación, está la opción de que se quede sin que salgan más extremos", indicó Cala sobre el futbolista que llegó procedente del Teruel, con el que ascendió a Primera Federación.

El responsable de la parcela deportiva del club informó por otra parte sobre el futuro inmediato de Francisco Mwepu. "Su situación es peculiar por una lesión grave de rodilla" de la que fue operado el pasado mes de abril.

Se prevé que el delantero pueda a volver a competir en octubre o noviembre, apuntó Cala. Al jugador le queda un año más de contrato con el Cádiz CF y la solución es "renovar un año más (hasta 2027) partiendo salario en dos" y algo más. Y es que el director deportivo avanzó que el delantero saldrá cedido al Atlético Sanluqueño con la idea de que "vuelva a jugar para que retome el nivel deportivo del Cádiz CF o conseguir rentabilidad en un futuro traspaso".