Últimos cinco días de mercado: el Cádiz CF, en apuros con las salidas y fichajes pendientes

El Cádiz CF llega a los últimos cinco días del mercado de verano con mucho trabajo hecho pero con tarea aún por delante para terminar de definir la plantilla de la temporada 2025-26 que ya está en marcha. El plazo está abierto hasta las noche del lunes 1 de septiembre, con tres jornadas del campeonato ya transcurridas.

La cuenta atrás está activada y el principal problema del club en este momento puede afectar a la salidas. Tres de los futbolistas que no entran en los planes de la entidad aún están en nómina. Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino tienen un año más de contrato (hasta el 30 de junio de 2026), el club quiere prescindir de ellos pero el tiempo pasa sin que haya una solución. Los tres siguen inscritos en LaLiga con el mismo dorsal de la pasada campaña 2024-25: el 4 Alcaraz, el 17 Escalante y el 7 Sobrino.

El Cádiz CF y los futbolistas han tenido todo el verano para alcanzar un acuerdo que no termina de llegar. Cada uno parte defiende sus intereses. Si no hay un entendimiento, el club podría optar por la medida drástica del despido como ha aplicado a otros jugadores con los que tampoco contaba. Llegados a este punto, no se puede descartar la posibilidad de que alguno de ellos se acabe quedando en la plantilla.

El atasco en la operación salida puede condicionar el apartado de las entradas. Aunque hay fichas libres, la permanencia de esos tres descartes podría suponer un problema a la hora de encajar el límite salarial.

Una vez que Iuri Tabatadze ha sido confirmado como nuevo integrante del conjunto amarillo, en teoría quedan dos fichajes más para completar la plantilla a tenor de la cifra que puso sobre la mesa Gaizka Garitano el pasado viernes 22 de agosto en la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Leganés. Tras la marcha de Chris Ramos a Botafogo, en principio llegará un delantero y es posible que también aterrice un defensa central.