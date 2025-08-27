Ya es oficial: Iuri Tabatadze recala en el Cádiz CF

El Cádiz CF ha confirmado el fichaje de Iuri Tabatadze, un nombre que venía sonando en los últimos días y que ya se daba por cerrado a la espera de la oficialidad que ha llegado este miércoles 27 de agosto. El extremo, que tiene 25 años, procede del FC Iberia 1999 y ha pasado el reconocimiento médico con los amarillos.

Y es que el Cádiz CF y el FC Iberia 1999 han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Iuri Tabatadze, que firma tres temporadas. Nacido en la localidad georgiana de Kutaisi (29/11/1999), juega como extremo en ambas bandas y se formó en la academia de Saburtalo. Tras una temporada de cesión en el FC Vion de Eslovaquia, ha destacado en el FC Iberia 1999, donde hace apenas uans semanas ha disputado eliminatorias de UEFA Conference League.

Con 154 partidos disputados en la máxima competición de su país, ha anotado 43 goles y otorgado 22 asistencias. Fue internacional sub'21. Se trata de un extremo ambidiestro de 25 años que pertenecía al Iberia 1999 de Tiflis, club ubicado en la capital de Georgia. La pasada campaña anotó 13 goles y repartió tres asistencias en 26 partidos. En mayo fue elegido el mejor jugador de la Liga georgiana.

Cabe recordar que Gaizka Garitano llevaba pidiendo un extremo desde la salida de Iván Alejo al principio del mercado de invierno de la temporada 2024-25. El vallisoletamo se fue al Apoel de Nicosia y meses más tarde se incorporó al Real Valladolid, rival del Cádiz CF en la categoría de plata esta campaña. El club estaba apurando al máximo para encontrar un jugador de banda que se mueva sobre todo por la derecha. Y a pesar de que durante la pretemporada se hizo con Isaac Obeng, todo apunta a que el ex futbolista del Teruel saldrá cedido a un conjunto de Primera Federación.