La persona más cercana a Tabatadze confirma su fichaje por el Cádiz CF

La noticia saltó desde Georgia durante la tarde del domingo 24 de agosto, un día de descanso en la plantilla del Cádiz CF. A miles de kilómetros de la capital gaditana, Geo Tean informaba de la salida del extremo Iuri Tabatadze con destino al conjunto amarillo.

El extremo del Iberia 1999, club que tiene su sede en Tiflis, destacó el pasado curso en su equipo y se dispone a iniciar su incursión en el fútbol español. Los pasos están definidos. La previsión es que el lunes 25 pase el reconocimiento médico y después firme contrato por las próximas tres temporadas para ser anunciado como nuevo jugador de la escuadra cadista.

La persona más cercana en la vida de Tabatadze confirmó de alguna manera el fichaje del futbolista por el Cádiz CF. Ani Balavadze, esposa del jugador, colgó en su cuenta de facebook la información adelantada por Geo Team sobre su inminente contratación por el equipo amarillo. Lo hizo con una imagen de su marido ataviado con la camiseta del Cádiz CF y con el escudo del cuadro gaditano de fondo que había puesto Geo Team en su noticia. Ella reaccionó con un emoticono con una sonrisa que quizás suponía la confirmación de la llegada del futbolista al equipo del Nuevo Mirandilla.