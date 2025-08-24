Exitoso debut de Víctor Chust en el Elche tras su salida del Cádiz CF

Victor Chust es uno de los jugadores del Cádiz CF que cambió de aires este verano. En su caso, no porque el club no contase con él. No fue una cuestión deportiva sino económica debido a la necesidad de la entidad de reducir la masa salarial. Tenía plaza fija en el eje de la zaga y aprovechó la oportunidad que le surgió de regresar a Primera División, categoría en la que había debutado con el Real Madrid (dos partidos) y se había asentado con los amarillos (61 encuentros).

La salida del valenciano de 25 años se produjo mediante una cesión al recién ascendido Elche que incluye una opción de compra al final de la presente temporada. El central debutó con su nuevo equipo en la segunda jornada de Liga. La papeleta no podía ser más complicada con la visita al terreno de un Atlético de Madrid que necesitaba la victoria después de perder (2-1) en el campo del Espanyol en el capítulo inaugural.

Víctor Chust no había participado en el primer choque de los franjiverdes (empata a uno en casa frente al Betis) y en el Metropolitano ocupó plaza en el banquillo. Tras ver desde la banda la primera mitad, jugó toda la segunda cuando en el marcador ya imperaba el 1-1 que sería definitivo. El defensa cuajó una buena actuación y ayudó a su equipo a conservar un resultado muy valioso dada la envergadura de un adversario que no paró de atacar.

El ex del Cádiz CF, con el número 23, se estrenó a lo grande con su actual escuadra. Una vez finalizado el encuentro en la capital de España, se expresó a través de su cuenta de instagran para mostrar su doble alegría por el resultado y su primer partido como futbolista del Elche.

"Orgulloso de este equipo. Feliz por el debut con la franjiverde", señaló Víctor Chust. El Elche no conoce la derrota en su regreso a Primera División y ha sumado dos puntos en las dos primeras jornadas del campeonato.