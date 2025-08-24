Brian Ocampo, suplente de lujo en el Cádiz CF a la espera de confirmar su futuro

El Cádiz CF fue capaz de rehacerse a tiempo para conseguir un empate (1-1) en el campo del Leganés en la que fue su primera visita de la temporada 2025-26 después de haber debutado en casa con un triunfo (1-0) sobre el Mirandés. Se vio por debajo en el marcador tras recibir un gol en la primera mitad pero reaccionó en la segunda e incluso estuvo cerca de llevarse la victoria.

Uno de los protagonistas del encuentro disputado el viernes 22 de agosto en estadio Ontime Butarque fue Brian Ocampo. Saltó al césped a la vez que Javier Ontiveros a falta de media hora para el minuto 90 y los dos subieron el nivel del conjunto amarillo en ataque. Entre ambos cocinaron el tanto del empate con un saque de esquina que lanzó el marbellí y remató el uruguayo.

El Cádiz CF pudo haber perdido pero también ganado en territorio madrileño. Víctor Aznar salvó al equipo de la derrota pero la última palabra la tuvieron los gaditanos cuando no aprovecharon una ocasión clarísima en el tiempo de prolongación.

Brian Ocampo apareció arriba con peligro. Además del gol, suyo fue un derechazo desde la frontal del área que obligó al portero local a estirarse al máximo para repeler el balón evitar el 1-1. Además, el extremo robó la pelota antes de esa oportunidad de oro en el alargue que no lograron materializar ni én, ni Yusi Diarra ni Ontiveros.

El futbolista sudamericano acaba de empezar su cuarta temporada como cadista. De momento le toca ejercer el papel de suplente. Ha participado en los dos encuentros de apertura del campeonato pero en ambos casos saliendo desde el banquillo. No parece fácil que el entrenador junte a tres jugones de inicio que destacan por su calidad aunueno por su trabajo defensivo. Brian jugó 23 minutos en el duelo frente al Mirandés y la última media hora del envite ante el Leganés. Un suplente de lujo en la categoría de plata si se tiene en cuenta que llegó cuando los amarillos militaban en Primera División. Fue una apuesta del club en Primera (pagó casi dos millones de euros por su fichaje al Nacional de Montevideo) y ahora tiene el rol de revulsivo en la segunda parte de los encuentros de LaLiga Hypermotion.

Brian Ocampo igualó su marca goleadora que acredita cada curso en el Cádiz CF. Lleva una diana por temporada. Nunca ha pasado de esa cifra pero esta vez abre con prontitud una cuenta que podrá engordar a poco que esté atinado si no se mueve del equipo amarillo. Le queda sólo un año de contrato (hasta el 30 de junio de 2026) y no se puede descartar un traspaso antes del cierre del mercado de verano. En ocho días si situación quedará definida. Si se queda y ofrece un buen rendimiento, puede ayudar al Cádiz CF a llegar a lo más alto posible antes de marcharse libre y emprender una nueva aventura profesional.