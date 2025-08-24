El nuevo giro del Villarreal con Etta Eyong que podría beneficiar al Cádiz CF

Hay futbolistas que acapara la atenciión de muchos equipos en el mercado de verano y uno de ellos es Etta Eyong (21 años). El Cádiz CF dejó escapar al delantero a finales de agosto de 2024 pero aún guarda un vínculo que le puede resultar beneficioso.

Después de no tener hueco en la plantilla cadsta la pasada campaña en Segunda División, el ariete brilló con luz propia en el filial del Villarreal (Primera Federación) con 19 goles y media docena de asistencias que le abrieron las puertas del primer equipo en la élite del fútbol español. Ya marcó con los mayores el pasado curso (un diana clave para acceder a la 'Champions') y abrió el actual como titular y anotando el primer tanto del Villarreal.

No son los pocos los conjuntos que suenan como posible destino de Etta Eyong: Betis, Levante, Real Sociedad... La cuestión es si se queda o no en el Villarreal y si se marcha en qué condiciones lo hace. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. La última semana de mercado se presenta decisiva.

Su actual club contemplaba la opción de la cesión a un equipo en el que pueda disponer de minutos para que adquiera experiencia. Pero la situación puede haber cambiado. Según Radio Castellón (Cadena Ser), el Villarreal abre la posibilidad de que el atacante salga pero traspasado.

En el caso de que Etta Eyong sea vendido, el Cádiz CF se vería favorecido porque cuando traspasó al jugador al Villarreal conservó un 50% de los derechos económicos de una futura operación que sólo un año después podría convertirse en realidad.

Un traspaso del delantero podría aliviar las arcas de la entidad cadista, obligada a realizar un fuerte ajuste presupuestario en su segunda campaña en la categoría de plata después del último descenso.