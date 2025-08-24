Enredo por el delantero que quiere el Cádiz CF: todas las partes pueden salir perdiendo

La salida de Chris Ramos (cedido a Botafogo con opción de compra obligatoria) deja un hueco en la delantera que el Cádiz CF pretende cubrir. Tras la marcha del gaditano (diez goles y seis penaltis sufridos la pasada temporada 2024-25), son los dos arietes que quedan en la plantilla: Roger Martí y Álvaro García Pascual. El canterano Marcos Denia ha entrado en la convocatoria de los primeros partidos de Liga, pero no ha tenido minutos y todo apunta a una salida en calidad de cedido.

Gaizka Garitano quiere contar con un punta más para que haya más competencia en el plantel y poder disponer de un mayor margen de elección. García Pascual está ejerciendo el papel de titular en los compases iniciales del campeonato.

La entidad cadista se ha fijado como objetivo el fichaje de Vladyslav Kopotun, delantero ucraniano de 24 años que la pasada campaña fue el máximo anotador del Alcorcón (Primera Federación) con 14 tantos en 31 encuentros oficiales. Recaló en el Sabadell en edad juvenil hasta llegar al primer equipo. Cuando acabó su estancia en el cuadro barcelonés, firmó con el club madrileño hasta el 30 de junio de 2026.

La situación ahora mimo está enquistada. El Cádiz CF ha realizado una oferta que el Alcorcón ha rechazado. El asunto lleva coleando varias semanas y el futbolista está deseando unirse al equipo del Nuevo Mirandilla. La tensión con su actual club le ha llevado a perderse los últimos amistosos de preparación del nuevo curso (el torneo en Primera Federacción arranca el último fin de semana de agosto). No jugó el viernes contra el Real Madrid Castilla, por la noche estuvo en Butarque viendo el partido entre el Leganés y el Cádiz CF y el sábado no participó en el duelo entre el Alcorcón y el Atlético Baleares.

El fichaje de Kopotun corre peligro de no concretarse salvo que en la última semana del mercado de verano los clubes sean capaces de llegar a un acuerdo. Si no es así, todas las partes saldrían perdiendo. El Alcorcón, porque no lograría una cantidad de dinero por el traspaso de un jugador que sólo tiene un año más de contrato y en poco tiempo se marcharía gratis porque desde enero sería libre para para firmar por cualquier equipo de cara a la campaña 2026-27. El Cádiz CF, porque se quedaría sin el ariete por el que ha pujado en las últimas semanas. Y el futbolista, porque perdería la oportunidad de dar el salto a Segunda División que tendría que aplazar al menos hasta el mercado de invierno o la próxma temporada en el peor de los casos.

Si no se produce un acuerdo en fechas cercanas, la entidad cadista podría focalizarse en la contratación de otro delantero en los últimos días de plazo para inscribir jugadores.