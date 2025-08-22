Primera decepción de Chris Ramos en Botafogo tras salir del Cádiz CF

Chris Ramos puso fin a una estancia de dos temporadas y media en el Cádiz CF el pasado 15 de agosto cuando fue anunciado como nuevo futbolista de Botafogo, al que se marchó cedido con una opción de compra que apunta a ser obligatoria después del emotivo mensaje de despedida que el delantero dedicó a la afición del conjunto amarillo.

El atacante inició con 28 años su primera aventura profesional fuera del balompié español. Su último encuentro como cadista lo jugó el pasado 25 de abril ante el Sporting de Gijón, en el que marcó el gol de la victoria antes de tener que comar el camino del vestuario por una lesión que le hizo perderse las cinco jornadas que restaban para el final del campeonato.

El gaditano inició la pretemporada a las órdenes de Gaizka Garitano aunque unas molestias en una rodilla le impidió emplearse al cien por cien. Estaba destinado a ejercer un papel relevante en el Cádiz CF como en la pasada campaña 2024-25 (diez goles y seis penaltis cometidos sobre él) pero no fueron pocos los equipos que pujaron por él hasta que se unió al cuadro brasileño.

El delantero acaba de llegar y ha sufrido su primera decepción en Botafogo. Su nuevo equipo fue eliminado contra toda pronóstico por la Liga de Quito (Ecuador) en los octavos de final de la Copa Libertadores al perder 2-0 en el choque de vuelta. Después de ganar 1-0 en casa en el encuentro de ida, el cuadro carioca no fue capaz de sotener la ventaja y quedó apeado. Todo un revés para el campeón del torneo en 2024, que se hubiese cruzado en cuartos con Sao Paulo.

Chris Ramos aún no ha debutado con su nuevo equipo y le toca animar a sus compañeros fuera del campo hasta que le llegue el momento de estrenarse de manera oficial. El próximo partido del equipo entrenado por Davide Ancelotti está programado para el domingo 24 agosto con la visita al Juventude en el duelo correspondiente a la 21ª jornada de la Serie A brasileña.