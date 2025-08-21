El técnico del Cádiz CF pone cifra a los fichajes que faltan

Curtido en mil batallas, Gaizka Garitano asume con naturalidad la situación del mercado que impide tener la plantilla completa aunque la Liga ya esté en marcha. El entrenador del Cádiz CF espera movimientos en los próximos días pero mientras trabaja con los futbolistas que están a su disposición. El plantel está conformado en un porcentaje elevado aunque ve necesario que lleguen más jugadores.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Leganés del segundo capítulo del campeonato, salió a colación el asunto del mercado de fichajes. El ténico dejó claro que, a su entender, la plantilla está incompleta y pidió tiempo para valorar cuál es el nivel del Cádiz CF en la temporada 2025-26. Se dio un margen de ocho partidos (unos dos meses) para saber dónde está el equipo.

El técnico es consciente que el club afronta un recorte presupuestario considerable en su segundo año tras el descenso de Primera a Segunda y dijo que se adaptará a las circunstancias. Cifró en tres el número de futbolistas que a su juicio deberían llegar antes del cierre del mercado además de las salidas que deben producirse.

En cualquier caso, si el club no realiza más incorporaciones, su compromiso es trabajar al máximo con los jugadores que formen parte del plantel.