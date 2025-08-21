Garitano cuenta qué debe hacer el Cádiz CF para ganar en Leganés

La victoria (1-0) del Cádiz CF sobre el Mirandés en el capítulo inaugural de la temporada 2025-26 en el Nuevo Mirandilla ya forma parte del pasado y el conjunto amarillo pone los cinco sentidos en el duelo ante el Leganés de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. El entrenador, Gaizka Garitano, ofreció el jueves 21 de agosto la rueda de prensa previa a la primera visita del curso que se desarrolla el viernes en el Estadio Municipal de Butarque. Es consciente de la dificultad pero no renuncia a nada en la cita con un recién descendido.

El preparador cadista se refirió al enorme potencial que atesora el adversario, teórico aspirante al ascenso entrenado por Paco López. Comentó sobre el Leganés que "es uno de los mejores equipos de la categoría". Subrayó que "siempre gusta jugar contra los que seguramente estarán en las posiciones de arriba".

Garitano dejó claro que su equipo está obligado a mostrar una versión muy positiva para poder tener opciones de llevarse los tres puntos a domicilio. "Tenemos que hacer un buen partido para poder ganar allí", expresó el técnico.

Se trata de encuentro bastante complicado para el Cádiz CF ante uno de los favoritos de la categoría de plata, aunque los gaditanos se desplazan al centro de la Península con el objetivo de conseguir los tres puntos con los que adentrarse en una buena dinámica en este comienzo de campeonato: "Si se ve un buen Cádiz CF, tendremos opciones de sacar un buen resultado. Nuestra intención siempre es ganar, tanto en casa como a domicilio", aseguró el máximo responsable del banquillo cadista.

Garitano envió un mensaje a plantilla y a la hinchada. Lo dejó muy claro "El equipo tiene que darle a la afición". Recordó que "tenemos ahora mucha más juventud" y recalcó que "hHay que competir los partidos e intentar ganarlos".