El partido contra el Cádiz CF, el único que se libra de la indignación de la afición del Albacete

La Federación de Peñas del Albacete Balompié ha expresado su "absoluto rechazo e indignación" ante los horarios impuestos por La Liga, que "condenan a" su "equipo a disputar tres partidos en lunes y uno en viernes" en las cinco primeras jornadas de competición en Segunda división. El único encuentro de los cinco primeros que el cuadro manchego no juega en viernes o lunes es ante el Cádiz CF. El envite correspondiente al tercer capítulo está programado para el domingo 31 de agosto (a las cinco de la tarde) en el estadio Nuevo Mirandilla.

Este pasado lunes, 18 de agosto, el queso mecánico disputó la primera jornada frente al Almería (empate a cuatro) la segunda lo hará el próximo lunes frente al Racing de Santander en el estadio Carlos Belmonte y de las cinco primeras jornadas cuatro serán fuera del fin de semana tradicional. En el cuarto episodio, el Albacete se medirá al Mirandés el viernes 5 de septiembre. En el quinto (el último que tiene fecha), visitará al Real Zaragoza el lunes 15. Aficionados del conjunto aragonés también han mostrado sus quejas por el día establecido para ese envite.

Para la Federación de Peñas blanca estos horarios suponen "una falta de respeto intolerable hacia la afición del Albacete y hacia la gente del fútbol en general", puesto que "se impide a miles de abonados acudir al Carlos Belmonte, se bloquea el desplazamiento de seguidores y se ignora por completo la vida laboral y familiar de quienes sostienen este deporte con su esfuerzo y fidelidad", ha lamentado en un comunicado.

"Una vez más se demuestra que los intereses televisivos pesan más que la afición. Pero queremos dejarlo claro: sin afición, no hay fútbol. Sin gente en las gradas, esto no es más que un negocio vacío", ha añadido.

La agrupación de seguidores del conjunto albacetense ha exigido que se ponga fin "a este maltrato continuado" a la afición del Albacete y ha incidido en que no se va a callar "ante una decisión que menosprecia a nuestra gente, a nuestra ciudad y a nuestros colores".