El Cádiz CF adelanta dos meses el trabajo y ahora quiere corregir un problema que arrastra de la pasada temporada

La maquinaria de la Liga ya no se detiene después de la jornada inaugural que el Cádiz CF resolvió con una victoria (1-0) sobre el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla con el gol que anotó Álvaro García Pascual. El conjunto amarillo arrancó la temporada 2025-26 con un marcador positivo y esta semana trabaja a diario de la Ciudad Deportiva de El Rosal con la mente puesta en el choque contra el Leganés que supone su primera visita. La cita está programada para el viernes 22 de agosto en el Estadio Municipal de Butarque.

El Cádiz CF afronta el encuentro en territorio madrileño con la tranquilidad que le otorga el triunfo en el estreno del campeonato y la ambición de seguir sumando de tres en tres para ocupar puestos altos de la clasificación desde el principio.

El comienzo victorioso como anfitrión fue una liberación porque el cuadro gaditano se quitó un peso de encima a las primeras de cambio. Adelantó más de dos meses el trabajo que le costó hacer el pasado curso, cuando tuvo que realizar siete intentos hasta abrir su cuenta ganadora en casa cuando se impuso por 2-0 al Real Oviedo a finales de octubre después de haber acumulado tres empates y el mismo número de derrotas.

Una que vez que da el primer paso para hacerse fuerte en su feudo delante de su hinchada, el siguiente objetivo del equipo entrenado por Gaizka Garitano es aprobar una asignatura que dejó pendiente en la recta final de la pasada campaña 2024-25.

Y es que el Cádiz CF comparece en el campo del recién descendido Leganés con una racha de seis partidos consecutivos sin ganar como visitante. Se mostró como un conjunto débil en las últimas semanas de competición como reflejan los números.

Cinco derrotas y un empate (un solo punto de 18) componen el balance más reciente de las salidas de los amarillos. La última victoria del Cádiz CF como foráneo se remonta al pasado 9 de marzo con aquel 0-2 en el terreno del Málaga con los tantos que marcaron Óscar Melendo y José Joaquín Matos. Desde entones han pasado cinco meses y medio y ahora encara el Cádiz CF la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa lejos de su campo.