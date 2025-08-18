El Cádiz CF entrenará el mismo día del partido contra el Leganés

Sin tiempo que perder, el Cádiz CF se pone manos a la obra en una nueva semana que tiene como día clave el viernes 22 de agosto, cuando el conjunto amarillo afronta el partido contra el Leganés (21:30 horas) de la segunda jornada que supone su primera vista de la recién iniciada temporada 2025-26.

Salvo novedad en forma de fichajes o algún contratiempo físico, Gaizka Garitano podrá contar con los mismos hombres que convocó para el encuentro ante el Mirandés disputado el pasado domingo y resuelto con victoria (1-0) para los gaditanos.

El equipo aún necesita rodaje y el cuerpo técnico ha programado un extenso plan de trabajo para la semana que incluye cinco entrenamientos antes del partido. El primero se desarrolló el lunes en la Ciudad Deportiva de El Rosal (enfocado a la recuperación para que los participaron en el envite contra el cuadro castellano-leonés). El equipo volverá a ejercitarse a puerta cerrada en la instalaciones ubicadas en Puerto Real a las 10 de la mañana del martes, miércoles y jueves antes de hacer el desplazamiento a Madrid.

El viernes, día del partido, está programada una nueva sesión matutina (10:30) esta vez en la Ciudad Deportiva del Leganés. Once horas después, comenzará a rodar el balón en Butarque con tres puntos en juego. Al día siguiente, el sábado, el Cádiz CF tiene previsto entrenarse en El Rosal por la mañana antes de descansar el domingo para cerrar una intensa semana de trabajo.