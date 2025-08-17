El único pero para el entrenador del Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, pasó por la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla para exponer sus impresiones después de la primera victoria de la temporada. Un partido con sensaciones contrapuestas por lo sucedido al principio y al final.

"La realidad es que no hemos hecho el segundo gol, hemos tenido ocasiones para hacerlo, eso nos ha producido incertidumbre. Hemos sido serios. Son tres puntos importantes, empezamos con una victoria que nos da confianza", declaraba el vasco.

Garitano admitió que en el segundo periodo se acusó el esfuerzo. "Hemos notado la falta de frescura en la segunda parte. Lo que hemos sido es muy seguros atrás y con mucha solvencia, incluso en el balón parado", destacando la aportación de todos. "Hay jugadores que salen de lesión que hoy han cogido minutos. Nuestros jugadores importantes no han hecho pretemporada y algunos han estado más de 20 días lesionados, como Álex o Suso".

Satisfacción con el goleador en el esreno, Álvaro García Pascual. "Le va a dar confianza para los siguientes partidos. Estamos jugando con mucha gente joven que tienen que madurar poco a poco y coger experiencia. Iker Recio y Bojan Kovacevic son una pareja de centrales jovencísima, Mario Climent también, Moussa Diakité, De la Rosa. Necesitaremos paciencia para seguir mejorando y estoy contento con todos".

Se trata de una fase en la algunos jugadores deben ir avanzando y el técnico del Cádiz CF se refería a De la Rosa. "La apuesta es clara. Hemos logrado bajar la media de edad. Quitando a Suso y Ontiveros, los demás son chavales y necesitan su tiempo. Todos esos jugadores tienen que madurar, coger experiencia. De la Rosa no aguantaba los 90 minutos y hoy ha aguantado. Ya tiene otra madurez".