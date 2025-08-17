El técnico del Mirandés hace una valoración positiva

Fran Justo, entrenador del CD Mirandés, no pudo dirigir a sus pupilos desde el banquillo al tener pendiente de la campaña pasada dos encuentros de sanción. El preparador no estaba muy conforme con algunas decisiones de lo acontecido en el partido.

Análisis del choque. "Ha sido un partido muy condicionado por el arranque. Después de esa jugada desgraciada a este equipo poco más se le puede pedir. Hemos estado en el partido en todo momento, con mucho rigor táctico y eso es lo que me quedo", explicaba tratando de retener una lectura favorable.

La expulsión nada más comenzar. "En directo, la primera sensación es que es tarjeta roja. No la he podido ver en profundidad. La sensación en directo es que sí lo era", respondía antes de tener unas palabras para el colegiado. "Quiero felicitar al árbitro, a Gorka, que es debutante en la categoría".

Otra polémica surgió con el tanto anulado a su equipo y que empataba el partido contra el Cádiz CF. "Creo que es una jugada que puede determinar el resultado final. Tengo la sensación de que esa jugada se pudo haber revisado para tomar cualquier decisión", aludiendo para ello al VAR.

En cuanto a la plantilla que tiene por el momento, habló de la realidad. "Hoy disponíamos de estos jugadores de la primera plantilla y teníamos que jugar el partido con los recursos de los que disponemos. Tenemos mucho trabajo por delante".