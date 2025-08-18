Lo mejor y lo peor del Cádiz CF en el primer partido de la temporada

Llegó la hora de la verdad para el Cádiz CF con el arranque de la temporada 2025-26 que solventó con una victoria (1-0) sobre el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado domingo 17 de agosto. El debut liguero ofreció más claros que oscuros. Lo mejor sin duda fue poner en práctica el verbo ganar, que era lo realmente importante para estrenar el casillero de puntos a la primera y además delante de la afición.

El conjunto amarillo cumplió el objetivo de empezar el nuevo curso con un triunfo que le da confianza y tranquilidad para afrontar los siguientes compromisos. El partido quedó condicionado por la expulsión del futbolista visitante Iker Córdoba antes del primer minuto. El Cádiz CF supo aprovechar esa ventaja para someter sin rodeos a su adversario y marcar en la primera parte el tanto que le acabó otorgando la recompensa que buscaba. Su dominio fue aplastante.

El equipo de Gaizka Garitano se desenvolvió con soltura bajo el liderazgo en ataque de Suso y Javier Ontiveros, una sociedad que puede dar muchas alegrías a lo largo del campeonato. El gaditano, en su puesta de largo, brilló en el primer tiempo con el manejo de balón, la visión de juego y lo pases a sus compañeros. Una máster de calidad sin estar aún al cien por cien tras sufrir problemas físicos durantela pretemporada. Destacó también Álvaro García Pascual. El Cádiz CF jugó con fluidez con la aparición de todos los que debían aportar en labores ofensivas.

Después de unos sobresalientes 45 minutos iniciales, la segunda mitad fue otra historia. El cuadro gaditano fue claramente a menos y no llegó a sufrir en exceso porque el rival estaba con diez y le faltó fuerzas y convencimiento. Jugando contra diez casi desde el pitido inicial, el triunfo debió haber sido más contundente sin necesidad de llegar con incertidumbre a los instantes finales. La falta de clarividencia en los últimos metros, cerca de la portería contraria, estuvo cerca de pasar factura.

El Cádiz CF venció, que era de lo que se trataba. Convenció a medias. Ya habrá tiempo de evaluar su nivel. La valoración real de su capacidad queda a expensas de lo que ofrezca en los próximos envites cuando, con la plantilla ya definida y con rodaje, se enfrente a contrincantes con once jugadores que requieran una mayor exigencia, sobre todo en el sistema defensivo.