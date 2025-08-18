Últimas dos semanas de mercado: los fichajes pendientes del Cádiz CF

El mercado de verano llega a las dos últimas semanas con tarea pendiente en el Cádiz CF y en casi todos los equipos. La Liga ya ha empezado y se desarrollarán hasta tres jornadas mientras se completan las plantillas. No son pocas las quejas de numerosos equipos (sobre todo entrenadores) por esta situación que genera problemas para confeccionar las alineaciones.

En el caso del conjunto amarillo, quedan algunas salidas por resolver además de concretar varias incorporaciones. El club no cuenta con Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino, que están inscritos y con dorsal en la Liga y está llamados a cambiar de aires. Francisco Mwepu también figura entre los inscritos pero no tiene número asignado y su futuro a corto plazo es una incógnita. El atacante está inmerso en la fase de recuperación de la lesión de rodilla por la que fue operado el pasado mes de abril.

Son nueve las caras nuevas que han llegado durante el periodo estival en plena remodelación del plantel: los defensas Alfred Caicedo y Jorge Moreno; los centrocampistas Sergio Ortuño, Yussi Diarra, Joaquín González y David García; el mediapunta Suso; el extremo Isaac Obeng y el delantero Álvaro García Pascual. Salvo giro en los últimos días, Obeng saldrá cedido.

En el apartado de fichajes que aún está abierto, que posiciones por reforzar antes del cierre del mercado estival. Pueden llegar entre dos y cuatro jugadores más. Se espera el aterrizaje de un extremo que se mueva por la banda derecha (lo lleva pidiendo Gaizka Garitano desde la marcha de Iván Alejo) y un delantero tras la reciente salida de Chris Ramos, que acaba abrir una nueva etapa en el Botafogo (Brasil). El ariete que más suena para unirse al proyecto de la escuadra gaditana es Vladyslav Kopotun, jugador del Alcorcón que la pasada campaña marcó 14 goles con el equipo madrileño en Primera Federación.

Además, el técnico quiere apuntalar la defensa con un central más tras la salida de Víctor Chust al Elche y ha pedido un inquilino más para la media. Ahora es el club el debe decidir los puestos que quedan por reforzar y los futbolistas que se sumarán a la plantilla. El plazo de inscripción de jugadores finaliza la noche del lunes 1 de septiembre. Hasta ese día, el Cádiz CF habrá disputado ya tres partidos de Liga (contra el Mirandés, el Leganés y el Albacete).