García Pascual, feliz por su primer gol en el Cádiz CF, anuncia lo que hará esta temporada

Todas las miradas apuntaban a Álvaro García Pascual tras su primera titularidad y su debut en un partido oficial del Cádiz CF. El malagueño fue el delantero por el que apostó de salida Gaizka Garitano y respondió con una gran actuación. Tan sólo necesitó 20 minutos para conseguir su primer gol de la temporada 2025-26 y su primer tanto como futbolista del conjunto amarillo. Se adaptó a sus compañeros a las primeras de cambio.

El ariete estaba satosfecho después del encuentro contra el Mirandés resuelto con una victoria con su gol en la primera parte. Contento por los puntos y por haber perforado la portería contraria en su puesta de largo.

Una vez finalizado en el encuentro, el jugador ofreció sus impresiones. "Era el primer partido en casa y hemos conseguido los tres puntos", señaló antes de poner un pero: "Sabemos que no hemos estado finos cara a puerta pese a que hemos tenido muchas ocasiones".

A su juicio, el partido contra el cuadro rojillo "se podría haber liquidado antes sin necesidad de sufrir". En cualquier caso, "estoy muy contento" porque el Cádiz CF empezó el curso con tres puntos en el estadio Nuevo Mirandilla.

El artillero se mostró ilusionada por la respuesta de la afición cadista y recordó lo que anunció a su llegada al equipo amarillo: "Dije que me iba a dejar la piel por este escudo y esta afición porque se lo merecen". Dicho y hecho. Sintió el apoyo de la gente y lo resaltó después del partido. "Ha sido un orgullo sentir esos aplausos".

Una vez consumada la victoria en la jornada inaugural del campeonato, el ariete habló de todo lo que está por llegar en la temporada que acaba de empezar. Marcó su primer tanto, pero su intención es es seguir aumentando la cuenta anotadora para ayudar al equipo. "Lucharé para que sean muchos goles más", remató García Pascual.