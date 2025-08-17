Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Mirandés: García Pascual muestra sus credenciales

Climent despeja el balón en presencia de un rival.

Víctor Aznar (s.c.) Tuvo poco trabajo pero perdió le puga por un balón aéreo que pudo haber costado caro de no haber anulado el árbitro el gol del Mirandés.

Iza Carcelén (2) El lateral empezó la temporada con una aportación notable en ataque. Suya fue la asistencia del único tanto del partido y puso varios centros peligrosos al área.

Kovacevic (1) Tarde tranquila la del nuevo jefe del centro de la defensa ante un rival que llegó poco.

Iker Recio (1) Cumplió sin fisuras en el eje de la zaga en un duelo sin demasiada exigencia.

Climent (1) Continuas subidas por el carril izquierdo aunque le faltó precisión en los centros.

Moussa Diakité (3) Se hizo dueño del centro del campo como si fuese un veterano de treinta y tantos años. Cortó y distribuyó la pelota con criterio.

Diarra (1) Jugó en el doble pivote pero no dudó en descolgarse para llegar al área en segunda línea. Tuvo más de una ocasión para inaugurar el casillero de goleador.

De la Rosa (2) Una acción suya fue clave porque sufrió la falta que derivó en la madrigadora expulsión de un rival. Trabajó a destajo

Ontiveros (2) Comenzó desde la banda izquierda aunque irrumpió por todas laa zonas de ataque. Se asoció con Suso y firmó alguna jugada de mérito.

Suso (2) Cumplió el sueño de jugar en el equipo de su tierra y brilló con luz propia en la primera parte. Tuvo libertad de movimientoe el franja de tres cuartos, con frecuentes incursiones por la derecha.

García Pascual (3) El delantero causó sensación en su estreno como cadista. Marcó el gol de la victoria y tuvo posibilidades de hacer más tantos. Además de generar peligro en el área, ganó duelos y se hizo fuerte en el juego de espaldas.

Brian Ocampo (1) El extremo disfrutó de espacios para hacer el uno contra uno pero no le terminó de salir aunque no dejó de intentarlo.

Roger Martí (s.c.) Jugó en la recta final y estuvo a punto de cazar el balón el boca de gol en un par de ocasiones.

Álex Fernández (s.c.) El madrileño disfrutó de sus primeros minutos recién salido de una lesión. Ubicado en tres cuartos, ayudo a certificar la victoria.

Obeng (s.c.) Debutó con unos minutos en el tiempo de prolongación en los que se empleó a fondo para contribuir a la consecución del triunfo.