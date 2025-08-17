El Cádiz CF arranca la temporada con una ajustada victoria en un partido de once contra diez (1-0)

El Cádiz CF arrancó la temporada 2025-26 con una victoria en casa sobre el Mirandés (1-0) en un partido que se le puso muy pronto con la expulsión de un jugador visitante unos segundos después de que el balón echase a rodar. El conjunto amarillo, con uno más de principio a fin, se vio obligado a un triunfo que logró con un resultado apretado y con más incertidumbre de lo normal. Y hasta con polémica tras un gol anulado al equipo norteño mediada la segunda parte.

El equipo local logró el objetivo de un triunfo con el que empieza bien el nuevo curso, aunque aún tiene mucho margen de mejora sobre todo cuando enfrente tenga a un contricante con once efectivos. El Cádiz CF brilló en la primera parte y se enredó en la segunda. Desperdició ocasiones y dejó con vida un rival que dispuso de alguna opción de empate.

Gaizka Garitano repitió el once del Trofeo Carranza con un 4-4-2 y tres futbolistas que debutaron de manera oficial: Yussi Diarra, Álvaro García Pascual y Suso. El gaditano partió desde tres cuartos con libertad de movimientos y tendencia a la derecha en un partido que quedó condicionado antes del primer minuto cuando el visitante Iker Córdoba fue expulsado por derribar a De la Rosa cuando el extremo se escapaba solo con el balón en dirección a la portería.

La cartulina roja, que no admitía duda, convirtió el encuentro en un monólogo de un equipo local que aprovechó su inesperada superioridad numérica para ejercer un dominio aplastante hasta que el gol terminó cayendo por su propio peso. No es habitual un once contra diez casi desde el pitido inicial y los de casa supieron sacarle rédito.

García Pascual no pudo tener mejor estreno, con protagonismo desde el pitido inicial y apariciones peligrosas en el área. En el minuto 7, remató al poste tras la conexión entre Suso y Ontiveros y el centro del marbellí. En el 13, un cabezazo dirigido a puerta no entró porque Juanpa repelió la pelota.

La sucesión de oportunidades (disparo fuera de De la Rosa, libre directo de Ontiveros respondido por el cancerbero, centro de Diarra desviado por Juanpa...) no podía desembocar en otra consecuencia que no fuese el gol, que llegó en el 20 y llevó la firma del omnipresente García Pascual. Centró con rosca Iza Carcelén al corazón del área y el malagueño se anticipó a su marcador para definir de primeras con un toque suave con el que alojó el esférico en la portería.

El 1-0 asentó aún más a un Cádiz CF arrollador que siguió acumulando llegadas al área con la idea de arribar al intermedio con el partido casi resuelto. Sobresalieron todos los hombres de ataque, con irrupciones de Diarra y Moussa Diakité como muro de contención en la media y repartidor de cartas. De hecho, sólo se jugó en el campo del cuadro rojillo y Victor Azanar fue un espectador más.

Los locales se sintieron cómodos, sin problemas atrás frente a un rival en shock desde la expulsión. Faltó concretar las ocasiones. En el 37, un taconazo de Diarra no encontró puerta por poco. En el 39, zurdazo desviado de De la Rosa desde una posición inmejorable. El Cádiz CF fue muy superior en la primera parte apoyado en su ventaja numérica y en el buen desempeño de sus jugadores, aunque el choque llegó al descanso con un marcador apretado que dejó las espadas en todo lo alto.

Los anfitriones mantuvieron en la reanudación la presión alta que había aplicado en el primer acto pero el Mirandés trató de dar un paso al frente con más posesión de balón. La lucha por la pelota obligó a los amarillos a ponerse las pilas para volver a dominar el jugo. En el 51, una vaselina con rosca de Ontiveros se escapó muy cerca de la escuadra. La distinta necesidad de un equipo y otro deparó un giro en el guion, con los de casa guarecidos en su parcela por momentos para buscar a la contra un golpe de efecto.

Pese al intento de reacción de los visitantes, Suso y compañía sigueron acumulando llegadas al área con García Pascual como referencia. En el 58, un centro de gaditano lo remató el ariete, que se quedó cerca de la diana.

Los amarillos no estuvieron tan sueltos y tomar decisiones erróneas. Diarra, primero y Ontiveros, unos minutos después tiraron desde lejos sin acierto cuando García Pascual y Suso estaban solos dentro del área. El paso del tiempo favoreció a los castellano-leoneses, metidos en el partido con un resultado apretado y por tanto con opciones de puntuar. En el 67, se produjo la segunda clave del encuentro (la primera fue la madrugadora expulsión) cuando el árbitro anuló un gol de Isma Barea, el que hubiese significado el empate, al considerar el árbitro que Pica cometió falta sobre Víctor Aznar cuando ambos saltaron a por el esférico tras una pelota colgada al área grande en el saque de un balón parado. Protestaron los rojillos y puede que con razón porque la acción era muy dudosa. Si da el gol, quizá no hubiese sido injusto.

El Cádiz CF, ya con Brian Ocampo sobre el césped, recibió un serio aviso de lo que podía pasar si no macaba un segundo gol. El equipo fue claramente a menos, con escasez de ideas. Garitano apostó por la experiencia del capitán Álex Fernández y Roger Martí en la recta final, con el Cádiz CF en medio de un mar de dudas, encerrado en su campo a la espera de que transcurriesen los minutos aunque con espacios que no supo aprovechar una y otra vez. No cerró un partido que extendió su incertidumbre hasta el pitido final. El Mirandés colgó dos balones al área en los últimos instantes que generaron algo de inquietud.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Diarra, De la Rosa (Obeng, 91'), Ontiveros (Brian Ocampo, 66'), Suso (Álex Fernández, 80') y Álvaro García Pascual (Roger Martí, 80')

Mirandés: Juanpa, Medrano, Pica, Juan Gutiérrez, Iker Córdoba, Barea, Aarón Martín, Tamarit, Varela, Marino y Petit.

Gol: 1-0 (20') García Pascual.

Árbitro: Gorka Etayo (comité vasco). Expulsó con roja directa a Iker Córdoba (1'). Amonestó al local Climent (93') y a los visitantes Barea (68') y Juan Gutiérrez (68').

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.