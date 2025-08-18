Lío en el centro del campo del Cádiz CF: Garitano pide un medio más cuando tiene seis

El Cádiz CF arrancó la temporada 2025-26 con una ajustada victoria (1-0) sobre el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla a la espera del remate de la plantilla en la recta final del mercado de verano.

El entrenador, Gaizka Garitano, tiene claro que el equipo necesita más fichajes. Lo recalcó tras el encuentro de la jornada inaugural de Liga y no es la primera vez que pide más incorporaciones. Hace unos días, pidió la llegada de un centrocampista además de jugadores para otras posiciones.

Si hay un puesto especialmente retocado este verano es el centro del campo. Tras descartar a Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante, el club ha incorporado a Sergio Ortuño, Joaquín González, Yussi Diarra y David García, que se han unido a Álex Fernández y Moussa Diakité. Son seis los medios que hay en el plantel, pero si el técnico piede uno más es que quizás no cuente con alguno de ellos.

Los hechos hablan por sí solos. En la primera cita del campeonato, Garitano apostó en el once inicial por Diakité y Diarra, que jugaron de principio a fin. A la hora de hacer cambios, el único medio que salió desde el banquillo fue Álex, recién recuperado de una lesión que le hizo perderse buen parte de la pretemporada.

El técnico no agotó todas las sustituciones (hizo cuatro) y no dio minutos a Ortuño, Joaquín y David García. La cuestión es si su decisión obedeció a una medida de presión para reclamar al club el fichaje de un centrocampista más. La pregunta es si el preparador cadista cuenta con todos los inquilinos de la media si pide que la traigan uno más. Si llega otro, sería siete.

La dirección deportiva parece tenerlo claro y el propio Juan Cala confirmó días atrás que David García, que llegó sin tener asegurado el puesto en la plantilla, se ha ganado un sitio gracias a su buen rendimiento durante el periodo de preparación. Joaquín fue una apuesta del director deportivo y Sergio Ortuño llegó libre tras destacar en el Eldense aunque Diarra le quitó el puesto nada más aterrizar. El ex del Tenerife se hizo enseguida con la titularidad.