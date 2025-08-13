El Cádiz CF despeja algunas incógnitas de su plantilla

La rueda de prensa de presentación de Jorge Moreno tuvo mayor interés por esos otros asuntos a tratar en el Cádiz CF que por la puesta de largo del defensa. Y es que la actualidad sigue teniendo su peso con tantas cosas por cerrar en el proyecto del equipo hasta la finalización del mercado.

Para empezar, el responsable de la dirección deportiva del club habló de la situación con Chris Ramos, que desde este miércoles se encuentra en Brasil. "Aún no están todos los contratos firmados. Con permiso del club y con un preacuerdo ha ido a Brasil para pasar el reconocimiento médico. Se va cedido con una opción de compra", agregando que "nosotros desde dentro luchamos por y para los intereses del Cádiz". "La operación de Chris la llevamos trabajando muchas semanas y al final se acuerda cesión con opción de compra por parte del Botafogo".

Los descartes que tiene que realizar el Cádiz CF es un asunto complejo. "Es un tema que se viene hablando todo el verano. Me gustaría que el mercado ya estuviera cerrado, esto se desvirtúa. O empezamos la Liga más tarde o el mercado se cierra antes. Es algo que se debe plantear el fútbol español", explicaba con cierta amargura Juan Cala. "A principio de mercado miramos cómo queremos la plantilla, pero el tiempo de mercado no lo marca uno. La foto final es la que vamos a valorar", retomando sobre Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino que "son buenos chicos y el Cádiz se ha portado bien con ellos". "Estamos trabajando en las salidas y deseamos que termine bien". Llegado a este punto, salió un nombre, Rubén Sobrino, que sonaba con opciones para ser 'repescado' del grupo de descartes. La respuesta de Cala no deja dudas: "No hay posibilidad", por lo que el extremo tiene que dejar el Cádiz CF.

De nuevo se apuntó por saber las posiciones que faltan por ser reforzadas. "Un central, un extremo y un delantero". "Gaizka ya lo dijo el otro día; faltan refuerzos y estamos en la misma línea.

Igualmente despejó la incógnita de la realidad de dos fichajes. "David García se mantiene en el primer equipo tras ganárselo en la pretemporada. Obeng seguirá en la plantilla hasta la llegada del extremo que buscamos en el mercado", por lo que el jugador de Ghana debe esperar tras anunciarse su fichaje procedente del Teruel.