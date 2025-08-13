Chris Ramos ya se encuentra en Brasil, su adiós al Cádiz CF está cerca

Un avance a tener en cuenta en el caso de la salida de Chris Ramos. El todavía jugador del Cádiz CF ya se encuentra en Brasil, después de que este pasado martes iniciara un largo viaje que debía llevarle al otro lado del Atlántico. El futbolista ha dado un paso clave y ya está en manos de los dirigentes del Botafogo a la espera de que se oficialice su marcha del club de sus amores.

Tal y como había adelantado Diario del Cádiz, Chris Ramos tenía previsto llevar a cabo el largo viaje este pasado martes, y aunque los aspectos para cerrar su operación han ido variando entre una venta y una cesión con opción de compra, él ha llevado a cabo lo pactado para estar este miércoles en el país que le acoge a partir de ahora.

La llegada del delantero no pasó desapercibida y en el aeropuerto le esperaban responsables del que será su nuevo equipo, así como la mirada de muchos curiosos que se percataban que llegaba alguien importante, sabiendo los futboleros de quien se trataba.

El acuerdo de Chris con el Botafogo está firmado y queda que se haga oficial el de las dos entidades, paso previo para que el jugador empiece a entrenar a las órdenes de Davide Ancelotti y sea presentado. Eso, en aquella orilla del 'charco'. En la orilla gaditana se espera el anuncio de su marcha y empezar a saber los nombres de los delanteros que vendrán a reforzar al Cádiz CF.

El ariete atendió en el mismo aeropuerto a los compañeros de BTB Sports, dejando las siguientes declaraciones: "Muy contento por esta oportunidad que se me ha dado. Para mí, el fútbol brasileño se vive mucho y así me lo dicen compañeros brasileños y sudamericanos que ha tenido. El Botafogo es un club que en España es conocido porque del equipo que vengo, ha estado cerca la de veces que fue al Trofeo Carranza. El año pasado fue campeón de la Libertadores y de la Liga, y voy a dar todo por estos colores".