Cádiz CF: Chris ya tiene fecha para su viaje a Brasil

Las maletas de Chris Ramos están ya preparadas para su largo viaje a Brasil, donde desembarcará en el proyecto del Botafogo. Todo está a punto a falta de la rúbrica final entre ambos clubes. La intención es que el delantero ponga rumbo a Brasil este martes.

El Cádiz CF ya sabe que uno de sus jugadores más importantes será historia en cuestión de horas y que dejará en las arcas unos millones que vendrán de perlas para afrontar la inscripción de los fichajes y seguir dando forma a la plantilla.

Los datos que llegan desde Brasil hablan de una venta por unos cinco millones de euros, de los que un 25% corresponden al Lugo. Al delantero del Cádiz CF le han puesto un contrato de tres años y medio, que ya ha firmado, que le asegura un millón de euros por cada uno de ellos. Se trata también de una oportunidad única en su carrera profesional.

Al otro lado del Atlántico, Chris vivirá su primera experiencia en el extranjero, después de pasar por siete equipos en el fútbol español (Mercadal -Menorca-, San Fernando, Valladolid, Sevilla Atlético, Badajoz, Lugo y Cádiz CF). Una etapa en la que estará bajo el mando de Davide Ancelotti, el técnico del Botafogo que le espera con los brazos abiertos.

Al ariete gaditano le van a poner un profesor de portugués, si bien él, por su cuenta, está familiarizándose en los últimos días con el idioma.