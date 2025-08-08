Cádiz CF: Garitano, resignado con Chris Ramos

La puerta de Chris Ramos está más abierta que nunca y todo apunta a que el adiós al delantero está muy cerca para unirse a la aventura en Brasil en las filas del Botafogo de Davide Ancelotti. En la previa del Trofeo Carranza, el entrenador del Cádiz CF fue claro y directo con la situación de este jugador. Da por casi cerrada su marcha.

En la rueda de prensa del técnico antes del choque contra el Córdoba, saltó la pregunta más fresca y esperada. ¿Chris Ramos? "Todo indica que Chris Ramos se va del Cádiz", respondió Garitano entre la resignación y la alegría por el jugador, sabedor como ex futbolista que es una buena oportunidad para él. Bajo este escenario, el entrenador del Cádiz CF alza la cabeza para ver la realidad del futuro más inmediato. "Tendremos que reforzar el ataque con otro delantero si se marcha".

Con Chris Ramos con pie y medio fuera del Cádiz CF, el asunto está avanzando en la negociación de ambos clubes en una ecuación en la que también aparece el CD Lugo, el anterior equipo del ariete. Y es que cuando Chris puso rumbo a su tierra, el club gallego se reservó el 25% de los derechos del jugador para un traspaso a partir de los 2.750.000 euros.

La cuestión es que si el Cádiz CF vende finalmente al atacante por un montante de cinco millones de euros, 1.250.000 euros irían directamente a las arcas del Lugo, equipo de Primera Federación que recibiría ese dinero como agua de mayo.

Las dos partes siguen negociando porque el acuerdo del Botafogo con el futbolista es absoluto. Todo ello por un planteamiento que llevaría a Chris a tener un salario aproximado de un millón de euros por temporada, por lo que se trata de una ocasión única.

El periodo de preparación del verano dejó claro desde el primer día que se iba a tener un tacto especial con el delantero, pues era desde el inicio candidato a una venta. Ha sido 'mimado' hasta el punto de que apenas ha jugado unos minutos en los amistosos, anotando curiosamente el gol del Cádiz CF en la goleada encajada a manos de la Uniao de Leiria (1-5).