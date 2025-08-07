Cádiz CF: Cambio de rumbo en el destino de Chris Ramos

Las prisas siguen apareciendo en el Cádiz CF para dejar despejado todo el camino que le queda hasta el inicio de la Liga y el cierre del actual mercado de incorporaciones. Las salidas de descartes han tomado todo el protagonismo en las últimas horas, como han sido los casos de José Antonio Caro y Fede San Emeterio, pero también avanzan otras que pueden dejar un 'pellizco' en la caja.

El nombre más señalado para ello es el de Chris Ramos, que desde final de la pasada campaña se barajaba la posibilidad de un traspaso a un club de Estados Unidos e incluso de Arabia o Catar. A estas opciones se unió hace algunas semanas la del Rayo Vallecano, que trata de armar un proyecto fuerte en su vuelta a competiciones europeas.

La cláusula de Chris Ramos para abandonar el Cádiz CF asciende a diez millones de euros al estar el equipo en Segunda División -en Primera sería de 20 'kilos'-, pero por algo menos de la mitad podría hacer las maletas para que el club obtuviera la liquidez deseada para desatascar otras operaciones y cuestiones.

La llamada por el todavía delantero del Cádiz CF llega del Botafogo, club brasileño con un pasado intenso en el Trofeo Carranza y que dejó un buen sabor de boca en el reciente Mundial de Clubes, donde alcanzó los octavos de final. Pues ese es el equipo que lanza sus redes por el jugador gaditano, al que ya tiene convencido con su propuesta contractual y todo avanza en cuanto al acuerdo entre las dos entidades.

Según ha podido saber este diario, las cantidades que pueden plasmarse en la operación rondan los cuatro millones de euros por la marcha del ariete, si bien en posible que existan cláusulas que podrían elevar esa cifra. Es un dato a tener en cuenta que Chris está convencido con la oferta que le ponen sobre la mesa, lo que puede pesar en la decisión final de los dirigentes.